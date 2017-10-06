В Петропавловске водитель легкового автомобиля провалился в яму с кипятком

В Петропавловске кипяченый "фонтан" нанес урон двум автомобилям.

В казахстанском Петропавловске на дороге прорвало теплотрассу. В неожиданно возникшую яму попался легковой автомобиль. Вся передняя часть машина застряла в выбоине, из которой вырывался кипяток. Водитель не заметил опасности на дороге из-за обильного пара.

Вырулить самостоятельно у автовладельца не получилось. Попытка вырулить привела к еще большему погружению машины в дыру. Сообщается, что мужчине помогли выбраться прохожие, которым удалось вытащить человека из задней дверцы.

Через некоторое время на место происшествия прибыла аварийная служба. Автомобиль “спасли” только после того, как специалисты перекрыли трубопровод. На месте происшествия работ подъемный кран. Инцидент произошел около пяти часов вечера 5 октября на пересечении улиц Мира и Крепостной. Известно, что в результате обрушения еще одна иномарка пострадала.