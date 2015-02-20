В Петроградском районе задержали юношу, который "нарядился" в обмундирование сотрудника Росгвардии

Молодой человек имеет судимость.

Силовики задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды. Об этом сообщили в пресс-службе ФГКУ "УВО ВНГ РФ" Петербурга и Ленобласти 7 марта.

Молодого человека поймали в вестибюле метро "Петроградская". Он был частично одет в спецформу с уставными нашивками сотрудника Росгвардии. Увидев патруль, парень попытался бежать, но от "своих" не скрыться.

Гражданин задержан до выяснения обстоятельств поступка. Правоохранительные органы в ходе проверки установили, что мужчина не имеет отношения к Росгвардии. Известно, что он был судим за кражу и угон машины.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петергофе поймали подозреваемых в изнасиловании 10-летнего ребенка.

Фото: Piter.tv