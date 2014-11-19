В Петергофе поймали подозреваемых насильников 10-летнего ребенка

Над девочкой надругались двое мужчин.

Жительница Петергофа обратилась в полицию, сообщив, что ее дочь изнасиловали 50-летний и 34-летний мужчины. Об этом рассказали "Невские новости" 7 марта.

Мать девочки пришла в правоохранительные органы 6 марта. Она сообщила полицейским, что в этот же день около 18 часов вечера местный житель надругался над ее дочкой. В преступлении заподозрили и 34-летнего безработного, который проживает с пострадавшей в одном доме. По предварительным данным, он совершил действия сексуального характера в отношении школьницы с 5 по 15 февраля. Инциденты происходили в квартире, где проживают мама с дочкой.

Подозреваемых задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали 62-летнего предпринимателя, развратившего подростка в бане.

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