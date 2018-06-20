В Петербурге за день угнали две дорогих иномарки

Наживой грабителей стали Lexus и Audi Q8.

Накануне в полицию обратились два жителя Петербурга и заявили об угоне дорогих автомобилей. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

С заявлением пришла 28-летняя девушка и рассказала об исчезновении своего Lexus с Вилькицкого бульвара. Стоимость ущерба составила 2 млн рублей.

Похожий случай произошел в Петроградском районе. С улицы Вязовой угнали Audi Q8 стоимостью в 6,5 млн рублей. Машина принадлежит 43-летнему мужчине.

Стражи порядка ведут расследование. Угонщиков ищут.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге угнали пять дорогих иномарок.

Фото: Piter.TV