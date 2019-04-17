Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе и за кражи.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге завхоза предприятия заподозрили в угонах иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что 49-летнего завхоза одного из предприятий задержали 7 августа в поселке Сергиево на территории гаражного кооператива на улице Красная. Его заподозрили в краже автомобиля Nissan Qashqai серого цвета, который угнали 30 июля на улице Белоостровской. В итоге машину обнаружили на территории гаражного кооператива, где и находился подозреваемый.

Во время обысков полицейские обнаружили 34 пластины госномеров автомобилей, 4 из которых числятся похищенными. Кроме того, найдены электронный блок управления двигателем, подавитель GSM-сигнала и пластины для изготовления VIN-номеров,.

Предполагается, что задержанный причастен к серии краж.

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе ночью сгорели три машины.

Фото:пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области