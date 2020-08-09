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В Красносельском районе ночью сгорели три машины 

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Информация о пострадавших не поступала.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Красносельском районе ночью сгорели три машины. Видео с места событий оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Комсомольской улице у дома №40 корпус 4. Как оказалось, загорелись три машины — ВАЗ и Volkswagen. Отмечается, что автомобили сгорели полностью.

Возгорание устранили через час. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове "Форд фьюжн" сбил мужчину на пешеходном переходе.

Видео:Piter.TV

Теги: красносельский район, сгорели машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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