О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

В минувшую субботу, 9 августа, стало известно о том, что на Васильевском острове "Форд фьюжн" сбил мужчину на пешеходном переходе. Видео с места событий оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Большом проспекте ВО у дома, 31. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Однако в этот момент на него наехала иномарка "Форд фьюжн". После остальные пешеходы и автомобилисты незамедлительно пришли на помощь к пострадавшему.

О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что в массовом ДТП в Воронежской области погибли 3 человека.

Видео:Piter.TV