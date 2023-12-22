В Петроградском районе отец приставал к дочке

Петербурженка написала заявление на бывшего мужа, обвинив его в развращении общего ребенка.

Жительница Петроградского района накануне, 12 января, обратилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа. Она обвинила его в развращении их несовершеннолетней дочери.

По информации Piter.tv, девочке всего восемь лет. Мама школьницы рассказала, что мужчина совершал развратные действия в отношении ребенка в период с 5 ноября по 8 ноября. Инциденты происходили в квартире на улице Полозова.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербурженка обвинила бывшего мужчина в изнасиловании общей дочери.

Фото: Piter.tv