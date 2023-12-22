Петербурженка обвинила бывшего мужчина в изнасиловании общей дочери

Девочке всего четыре года.

В Невском районе петербурженка обвинила экс-супруга в изнасиловании общей маленькой дочери. Мать четырехлетней девочки обратилась в полицию.

По информации Piter.tv, женщина сообщила об инциденте накануне, 12 января. Она рассказала, что с апреля 2023 года по январь 2024 года ее бывший муж, находясь в своей квартире по улице Крыленко, насиловал маленькую дочь 2019 года рождения.

Стражи порядка проверяют данную информацию. Подозреваемого задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv