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В Луге у мальчика в руках взорвалась петарда
Сегодня, 11:00
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В Луге у мальчика в руках взорвалась петарда

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Сейчас ребенок находится  отделении травматологии.

В Ленобласти подросток пострадал во время использования пиротехники. Инцидент произошел в Луге. Петарда взорвалась в руках у школьника. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Накануне, 11 января, юноша попал в больницу. У 16-летнего пациента диагностировали множественные открытые раны левой кисти. Пострадавший рассказал врачам, что у него неожиданно в руках взорвалась петарда.

Сейчас ребенок находится  отделении травматологии. Его состояние оценивается как средней тяжести. 

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге шестиклассница переборщила с нейролептиками и попала в больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, луга, петарда, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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