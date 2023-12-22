В Луге у мальчика в руках взорвалась петарда

Сейчас ребенок находится отделении травматологии.

В Ленобласти подросток пострадал во время использования пиротехники. Инцидент произошел в Луге. Петарда взорвалась в руках у школьника. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Накануне, 11 января, юноша попал в больницу. У 16-летнего пациента диагностировали множественные открытые раны левой кисти. Пострадавший рассказал врачам, что у него неожиданно в руках взорвалась петарда.

Сейчас ребенок находится отделении травматологии. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге шестиклассница переборщила с нейролептиками и попала в больницу.

Фото: Piter.tv