В Петербурге шестиклассница переборщила с нейролептиками и попала в больницу

Пострадавшая была госпитализирована со злокачественным нейролептическим синдромом.

В Выборгском районе Петербурга школьница отравилась таблетками. Инцидент произошел в квартире на проспекте Луначарского. Пострадавшая попала в больницу со злокачественным нейролептическим синдромом.

Как стало известно Piter.tv, инцидент произошел накануне, 11 января. Девочка самостоятельно увеличила дозу назначенного ей препарата, после чего ребенку стало плохо.

Сейчас шестиклассница находится в больнице. Состояние школьницы тяжелое.

Добавим, что ребенок воспитывается в полной семье. На учете в ПДН и ПНД не состоит.

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Фото: Piter.tv