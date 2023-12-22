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В Петербурге шестиклассница переборщила с нейролептиками и попала в больницу
Сегодня, 8:11
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В Петербурге шестиклассница переборщила с нейролептиками и попала в больницу

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Пострадавшая была госпитализирована со злокачественным нейролептическим синдромом.

В Выборгском районе Петербурга школьница отравилась таблетками. Инцидент произошел в квартире на проспекте Луначарского. Пострадавшая попала в больницу со злокачественным нейролептическим синдромом. 

Как стало известно Piter.tv, инцидент произошел накануне, 11 января. Девочка самостоятельно увеличила дозу назначенного ей препарата, после чего ребенку стало плохо. 

Сейчас шестиклассница находится в больнице. Состояние школьницы тяжелое.

Добавим, что ребенок воспитывается в полной семье. На учете в ПДН и ПНД не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге отец похитил своего трехмесячного сына.

Фото: Piter.tv

Теги: отравилась таблетками, переборщила с нейролептиками, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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