В Петроградском районе нашли труп бомжа в коричневой дубленке

Жители Петроградки нашли во дворе одного из домов труп мужчины без определенного места жительства.

Днем 19 ноября на Малом проспекте Петроградского района был обнаружен труп мужчины. Тело неизвестного лежало рядом с детской площадкой. Его обнаружили во внутреннем дворе дома номер 54.

О происшествии правоохранительные органы узнали из вонка сотрудников скорой помощи, которых вызвали местные жители. Медики не выявили на погибшем внешних признаков насильственной смерти.

Сообщается, что погибший был одет в коричневую дубленку, зеленую куртку, толстовку и синие джинсы. На ногах находились коричневые кроссовки. По предварительной информации мужчина не имел постоянного места жительства, а также работы.

В настоящее время эксперты устанавливают причины гибели и обстоятельства дела.