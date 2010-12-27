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В Петроградском районе нашли труп бомжа в коричневой дубленке
Сегодня, 10:18
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lesjasap
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В Петроградском районе нашли труп бомжа в коричневой дубленке

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Жители Петроградки нашли во дворе одного из домов труп мужчины без определенного места жительства.

Днем 19 ноября на Малом проспекте Петроградского района был обнаружен труп мужчины. Тело неизвестного лежало рядом с детской площадкой. Его обнаружили во внутреннем дворе дома номер 54.
 
О происшествии правоохранительные органы узнали из вонка сотрудников скорой помощи, которых вызвали местные жители. Медики не выявили на погибшем внешних признаков насильственной смерти. 
 
Сообщается, что погибший был одет в коричневую дубленку, зеленую куртку, толстовку и синие джинсы. На ногах находились коричневые кроссовки. По предварительной информации мужчина не имел постоянного места жительства, а также работы. 
 
В настоящее время эксперты устанавливают причины гибели и обстоятельства дела. 
Теги: бомж , детская площадка , малый проспект , петроградка , петроградский район
Категории: Происшествия Новости СПб

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