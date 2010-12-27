В МФЦ начали оформлять пропуска на Крестовский остров в период ЧМ-2018

Водителям необходимо получить пропуск на период проведения Чемпионата Мира по футболу.

Жители Крестовского острова и те, кто на нем работает, с 10 апреля могут подать заявление на оформление пропуска. Он понадобится автомобилистам в дни матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

Комитет по информатизации и связи сообщает, что для водителей, которые ежедневно бывают на острове, необходимо посестить один из двух зданий МФЦ — на Каменноостровском проспекте, дом 55 и на улице Красного Курсанта, 28, чтобы получить пропуск на остров в период Чемпионата Мира по футболу.

Сообщается, что пропуска понадобятся автомобилистам на 7 дней — въезд на остров будет закрыт на сутки 15, 22 июня и 3, 14 июля. Еще дольше, с полуночи до двух часов ночи следующего дня, будут работать КПП 19, 26 июня и 10 июля.

Решение о выдаче пропуска будет принимать комитет по законности и правопорядку, на это чиновникам дано 10 дней.

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