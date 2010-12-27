В Петроградском районе построят жилые дома бизнес-класса

Стало известно, что компания “Эталон” займется строительством жилых домов в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Представители фирмы выкупили 2,8 гектара земельного участка в данном районе города.
По сведениям от сотрудников “Эталона”,они собираются разместить проект бизнес-класса с площадью в 77 тысяч квадратных метров. Кроме квартир, подрядчики создадут парковки, объекты социальной инфраструктуры и другие коммерческие помещения. Однако, 48 тысяч квадратных метров все-таки будут отданы под жилье.
Напомним, что компания за 2017 год выкупила уже четыре строительных проекта.