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В Петроградском районе построят жилые дома бизнес-класса
Сегодня, 16:15
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lesjasap
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В Петроградском районе построят жилые дома бизнес-класса

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В Петроградском районе возведут элитные квартиры для петербуржцев.

Стало известно, что компания “Эталон” займется строительством жилых домов в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Представители фирмы выкупили 2,8 гектара земельного участка в данном районе города.
 
По сведениям от сотрудников “Эталона”,они собираются разместить проект бизнес-класса с площадью в 77 тысяч квадратных метров. Кроме квартир, подрядчики создадут парковки, объекты социальной инфраструктуры и другие коммерческие помещения. Однако, 48 тысяч квадратных метров все-таки будут отданы под жилье. 
 
Напомним, что компания за 2017 год выкупила уже четыре строительных проекта.
Теги: бизнес-класс , петроградка , петроградский район , строительство , эталон
Категории: Новости СПб

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