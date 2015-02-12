В Петродворцовом районе завершили ремонт Новой дороги и укрепили обочины

Новая дорога в Петродворцовом районе полностью обновлена к завершению сезона.

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга завершены работы по ремонту Новой дороги — последнего объекта дорожной кампании 2025 года.

Специалисты подрядной организации уложили около 6 тыс. кв. м двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли обновленную дорожную разметку и восстановили благоустройство прилегающей территории. Работы проводились в рамках программы комплексного обновления улично-дорожной сети.

Новая дорога стала финальной в списке участков, отремонтированных в Петродворцовом районе в этом году. Всего за сезон было обновлено около 11 км улиц. В перечень завершённых объектов вошли Кропоткинская и Профсоюзная улицы, улица Красного Флота, Софийская и Иликовская дороги, а также участок Волхонского шоссе от улицы Нижняя Колония до Красносельского шоссе.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга