В Петро-Славянке рядом с детской площадкой обнаружили свалку коровьих голов

Жители Петербурга требуют убрать выброшенные головы скота возле жилых домов.

В посёлке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга жители обнаружили выброшенные коровьи головы возле контейнерной площадки, расположенной рядом с детской игровой зоной. По словам местных жителей, останки лежат на одном месте уже несколько дней и распространяют сильный запах. Об этом они сообщает "78.ru".

По словам очевидцев, ситуация представляет санитарную опасность, поскольку место обнаружения отходов находится в непосредственной близости от территории, где ежедневно играют дети. Жители отметили, что ранее подобные случаи в посёлке не фиксировались.

Местные жители направили обращения в администрацию района, комитет по благоустройству, прокуратуру и губернатору Санкт-Петербурга с просьбой оперативно убрать биологические отходы и установить обстоятельства их появления.

На момент публикации реакции ответственных ведомств не поступило.

Ранее на Piter.TV: пассажир самолета из Геленджика задержан в Пулково за курение.

Фото: freepik (byrdyak)