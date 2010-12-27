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Беглов пообещал восстановить памятник солдатам Каспийского полк в Петергофе
Сегодня, 6:59
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lesjasap

Беглов пообещал восстановить памятник солдатам Каспийского полк в Петергофе

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Объект культурного наследия будет отреставрирован к 2023 году.

В Петергофе восстановят памятник военнослужащим 148-го пехотного Каспийского полка. Такое обещание дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По данным от чиновника, объект будет отреставрирован к 2023 году.

Ради проведения работ Смольному пришлось направить письмо в адрес председателя Комитета по обороне  Государственной думы Владимиру Шаманову. Правительство Петербурга объяснило, что документы по восстановлению уже готовы и мероприятия начнутся уже в ближайшее время. На реставрацию отведено 60 месяцев. На данный момент на объекте нет основных деталей: трехфигурной композиции чинов полка, двухглавого орла и памятной доски.

Отметим, что эксперты после проверки объявили, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, хотя он признан культурным наследием регионального значения.  

Фото: Piter.tv

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Теги: александр беглов, памятник каспийскому полку, петергоф, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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