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В Петергофе водитель "Мицубиси" внаглую катался по парку-зверинцу "Александрия"

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В парке "Александрия" неизвестный водитель проехался по пешеходной зоне.

Днем первого марта петербуржцы заметили в петергофском парке редкое явление - “водятла”. Местные жители сообщили, что неизвестный шофер наплевав на закон и нормы приличия разъезжал по парку-зверинцу на черной иномарке. 

Автомобилист на "Мицубиси" был встречен посетителями в центральной части парка “Александрия”. Здесь стоит отметить, что данное пространство полностью является пешеходной зоной. Большая часть широких дорог закрыта, чтобы предотвратить подобные инциденты. Однако, предприимчивые водители нашли объездные пути. 

Куда и зачем спешил мужчина - непонятно. Однако, его поступок вызвал возмущенные отзывы у населения. 

Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

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Теги: александрия , внедорожник , зверинец , парк-зверинец , петергоф , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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