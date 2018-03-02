В Петергофе водитель "Мицубиси" внаглую катался по парку-зверинцу "Александрия"

В парке "Александрия" неизвестный водитель проехался по пешеходной зоне.

Днем первого марта петербуржцы заметили в петергофском парке редкое явление - “водятла”. Местные жители сообщили, что неизвестный шофер наплевав на закон и нормы приличия разъезжал по парку-зверинцу на черной иномарке.

Автомобилист на "Мицубиси" был встречен посетителями в центральной части парка “Александрия”. Здесь стоит отметить, что данное пространство полностью является пешеходной зоной. Большая часть широких дорог закрыта, чтобы предотвратить подобные инциденты. Однако, предприимчивые водители нашли объездные пути.

Куда и зачем спешил мужчина - непонятно. Однако, его поступок вызвал возмущенные отзывы у населения.

Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

