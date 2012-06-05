В Петергофе у родителей-наркоманов забрали детей в дом малютки

При задержании пара заявила, что дома их ждут двое детей 2020 и 2022 года рождения.

В Ломоносове полицейские семейную пару задержали несколько дней назад по подозрению в употреблении наркотиков в общественном месте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

При задержании пара заявила, что дома их ждут двое детей 2020 и 2022 года рождения. В ходе осмотра квартиры в Петергофе полиция установила, что в доме антисанитария, а еды не было. Детей забрали в дом малютки, в отношении родителей возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

Фото: Piter.tv

