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В Петергофе сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который избил свою жену
Сегодня, 15:23
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В Петергофе сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который избил свою жену

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Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами.

Накануне, 9 декабря, в 9 часов утра сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району задержали в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который в парадной дома на Парковой улице в Петергофе избил свою жену, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В полицию поступила информация о драке на лестничной клетке дома. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебошира. Мужчина, в ходе конфликта на бытовой почве, избил жену. От полученных ушибов женщина упала и ударилась об пол. Пострадавшую доставили в больницу, там диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы.

Мужчину доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: избил женщину, петергоф, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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