В Петергофе прошел митинг против мусороперерабатывающего завода

На митинг пришли несколько сотен неравнодушных.

В Петродворцовом районе Петербурга прошел согласованный митинг против мусороперерабатывающего завода, который хотят построить между Ломоносовым и Петергофом.

На митинг пришли неравнодушные граждане, которые боятся, что мусор будут сжигать. Депутат муниципального совета Петергофа Илья Львов отметил, что для заводов необходимо искать место вдали от жилых зон.

Митинг длился чуть больше часа и проходил спокойно. Желающие высказывались в микрофон и держали плакаты с лозунгами "Беглов, не порти воздух", "Нам еще здесь жить", "Мы против МСЗ, мы за переработку", "Колпинский район против".

Подобные заводы хотят построить в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово.

Проект будет обсуждаться до 7 февраля.

Ранее мы сообщали,что петербургским компаниям некуда свозить 400 тысяч тонн мусора.

Фото: Вконтакте/скрин трансляции "Activatica".