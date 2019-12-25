В Петергофе перед полетом на юг отдыхают 13 казарок и 4 гуся

Собаки не могут проникнуть через изгородь, а от людей их защищает бдительная охрана.

В Нижнем парке Петергофа петербурженка заметила стаю казарок и гусей, которые отдыхают перед полётом на юг. Фотографии Лина Головнева опубликовала в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте".

В общей сложности удалось насчитать 13 казарок и четырех гусей.

Собаки не могут проникнуть через изгородь, а от людей их защищает бдительная охрана, которая внимательно смотрит, чтобы никто не заступил на газон. Лина Головнева, фотограф

В скором времени птицы смогут восстановить силы и полетят дальше в теплые края.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Лина Головнева)