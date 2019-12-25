В Петергофе очистили Запасной пруд водоподводящей системы фонтанов

Из водоема вывезли более 10 тысяч "квадратов" донных отложений

В цепи водоемов Лугового парка завершили работы по очистке дна Запасного пруда. Эта система снабжает водой некоторые группы фонтанного комплекса в Петергофе, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Также в процессе работ запустили подпитку фонтанов из Нижнего сада, сбросили воду в Никольский пруд, а на прилегающей территории срубили выбракованные кустарники и деревья. Очистка пруда началась в 2019 году, на сегодняшний день выполнено 90% необходимых мероприятий. Из Запасного пруда вывезли более 10 тысяч "квадратов" донных отложений. К осени на территории полностью восстановят нарушенное благоустройство.

Верхний сад в Петергофе отреставрируют за 386 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию