  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петергофе обустроили сквер военных железнодорожников
Сегодня, 22:26
63
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе обустроили сквер военных железнодорожников

0 0

В сквере установили паровоз с эмблемой железнодорожных войск и табличками с информацией о подвигах железнодорожников.

Сквер военных железнодорожников открыли в Старом Петергофе. Об этом 11 октября рассказали в Законодательном собрании Петербурга.

Проект сквера разработали по инициативе местных жителей, районного Совета ветеранов и депутата Михаила Барышникова, средства на благоустройство выделил из городского бюджета.

В сквере установили паровоз с эмблемой железнодорожных войск и табличками с информацией о подвигах железнодорожников. Там обустроили зону отдыха с длинными скамьями и навесом с качелями. Предусмотрены дорожки, связывающие остановки транспорта, станцию Старый Петергоф и жилую застройку.

Фото: пресс-служба ЗакСа
 

Теги: петергоф, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии