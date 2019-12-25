В Петергофе обустроили сквер военных железнодорожников

Сквер военных железнодорожников открыли в Старом Петергофе. Об этом 11 октября рассказали в Законодательном собрании Петербурга.
Проект сквера разработали по инициативе местных жителей, районного Совета ветеранов и депутата Михаила Барышникова, средства на благоустройство выделил из городского бюджета.
В сквере установили паровоз с эмблемой железнодорожных войск и табличками с информацией о подвигах железнодорожников. Там обустроили зону отдыха с длинными скамьями и навесом с качелями. Предусмотрены дорожки, связывающие остановки транспорта, станцию Старый Петергоф и жилую застройку.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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