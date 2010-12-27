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В Петергофе на земельном участке мужчина нашел снаряд от авиационной пушки
Сегодня, 8:53
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lesjasap
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В Петергофе на земельном участке мужчина нашел снаряд от авиационной пушки

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Под Петербургом житель нашел учебный боеприпас от пушки.

В Петергофе технические инженеры ОМОНа проверили снаряд времен ВОВ, который обнаружил местный житель. Петербуржец наткнулся на предмет случайно, когда раскапывал землю на участке. Об инциденте рассказали представители ГУ Росгвардии по региону.

О произошедшем специалистам рассказал владелец  дома по Цветочной улице. Около 14 часов дня 12 марта он дозвонился диспетчеру экстренной службы и попросил экспертов приехать и осмотреть предмет, напоминающий старый боевой снаряд. На место были вызваны представители ОМОНа. Они оцепили территорию. После осмотра выяснилось, что находкой оказался 23-миллиметровый беоприпас. Однако, вопреки надеждам петербуржца, тот оказался советским, но не времен ВОВ. Его можно использовать только в учебных целях, так как в снаряде отсутствует боевой заряд. Он изготовлен для авиационной пушки ВЯ. Оперативники приняли решение изъять находку для дальнейшей утилизации.

Фото: ГУ Росгвардия по Санкт-Петербургу
 

Теги: авиационная пушка , боеприпас , омон , петергоф , росгвардия , снаряд
Категории: Новости СПб Происшествия

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