В Петергофе модернизируют "умный" фонтан: он будет жечь и дымить

Работы по реконструкции завершатся 17 мая.

В Петергофе о очередной раз собираются модернизировать "умный" фонтан на Торговой площади. Устройство уже научили светомузыке и играм с детьми в "шутихи". Теперь фонтан сможет выпускать дым и огонь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петродворцового района.

На время проведения усовершенствования фонтан будет закрыт для посетителей. Рабочие планируют управиться с заданием в период с 10 по 17 мая.

Напомним, что фонтан установлен в Петергофе в качестве подарка от "Сбербанка". В россии он является единственным экземпляром. Кроме развлекательной функции конструкция может обучать. Водный комплекс запрограммирован читать лекции, создавать проекции изображений на специальном экране.

Фото: Pixabay.com

