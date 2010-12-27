В Петергофе из психоневрологического интерната сбежали трое больных преступников

28 сентября из психоневрологического интерната в Петродворцовском районе сбежали три пациента. До этого они находились в отделении для больных с криминальным прошлым. По предварительной информации мужчины не представляют особой опасности обществу.

О пропаже стало известно утром 28 сентября. В правоохранительные органы обратился медбрат медицинского учреждения, которое находится в Заячьем переулке в Петергофе. Стало известно, что у беглецов в прошлом были проблемы с законом. В клинике они проходили социально-бытовую и трудовую реабилитацию. Сотрудников заведения предупреждали о особом контроле за данными пациентами, однако, о побеге стало известно только во время утренней переклички.

Следствие не располагает данными, покинули ли все трое больницу вместе или по одиночке. Мужчинам около 30-40 лет. Ведутся поиски пропавших.