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В Петергофе из психоневрологического интерната сбежали трое больных преступников
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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В Петергофе из психоневрологического интерната сбежали трое больных преступников

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28 сентября из психоневрологического интерната в Петродворцовском районе сбежали три пациента. До этого они находились в отделении для больных с криминальным прошлым. По предварительной информации мужчины не представляют особой опасности обществу. 
 
О пропаже стало известно утром 28 сентября. В правоохранительные органы обратился медбрат медицинского учреждения, которое находится в Заячьем переулке в Петергофе. Стало известно, что у беглецов в прошлом были проблемы с законом. В клинике они проходили социально-бытовую  и трудовую реабилитацию. Сотрудников заведения предупреждали о особом контроле за данными пациентами, однако, о побеге стало известно только во время утренней переклички.
 
Следствие не располагает данными, покинули ли все трое больницу вместе или по одиночке. Мужчинам около 30-40 лет. Ведутся поиски пропавших.
Теги: петергоф , петродворец , побеги из клиники
Категории: Новости СПб

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