В Петергофе и на Петроградке проверят прочность труб

"Петербургтеплоэнерго" продолжает температурные испытания.

В понедельник, 22 апреля с 8 утра до 6 вечера энергетики будут проверять прочность теплосетей в Петергофе. Температурные испытания пройдут на участках, общая протяженность которых составляет 4,6 километра. Воду нагреют до 105 градусов, сообщает пресс-служба "Петербургтеплоэнерго".

А на следующий день - 23 апреля испытания пройдут в Петроградском районе Петербурга. Будут проверять участок, ограниченный Каменноостровским проспектом, набережной Карповки и улицей Рентгена. Там температура воды достигнет 115 градусов.

Теплоэнергетики просят горожан быть бдительными и не подходить к местам парения и вытекания воды. При их обнаружении сообщить об инциденте по телефонам 004, 112 233-00-08.