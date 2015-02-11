В "Петербургтеплоэнерго" сменился генеральный директор

У "Петербургтеплоэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Андрей Гончаров из ПАО "ТГК-1". Информацию о руководстве обновили на сайте предприятия.
Ранее компанию возглавлял Владислав Петров. Некоторое время он возглавлял петербургский комитет по энергетике.
Андрей Гончаров родился в 1986-м году. Кандидат экономических наук. На последнем месте работы заместителем управляющего директора по тепловому бизнесу.
"Петербургтеплоэнерго" обслуживает 6 районов Петербурга и 4 района Республики Карелия.
Фото: сайт "Петербургтеплоэнерго"
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