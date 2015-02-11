В "Петербургтеплоэнерго" сменился генеральный директор

До этого с 2018-го года новый гендиректор работал в ПАО "ТГК-1".

У "Петербургтеплоэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Андрей Гончаров из ПАО "ТГК-1". Информацию о руководстве обновили на сайте предприятия.

Ранее компанию возглавлял Владислав Петров. Некоторое время он возглавлял петербургский комитет по энергетике.

Андрей Гончаров родился в 1986-м году. Кандидат экономических наук. На последнем месте работы заместителем управляющего директора по тепловому бизнесу.

"Петербургтеплоэнерго" обслуживает 6 районов Петербурга и 4 района Республики Карелия.

Фото: сайт "Петербургтеплоэнерго"