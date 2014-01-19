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Гидравлические испытания пройдут 16 августа в Курортном районе Петербурга
Сегодня, 8:02
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Гидравлические испытания пройдут 16 августа в Курортном районе Петербурга

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При ЧП местных жителей просят звонить по данным телефонам: 434-00-16, 8 (911) 126-36-06.

В понедельник, 16 августа, в Курортном районе Петербурга трубы проверят на прочность и плотность. Об этом сообщила пресс-служба "Петербургтеплоэнерго".

Теплотрассы проверят от котельной на улице Инструментальщиков и внутриквартальные распределительные сети от 8 ЦТП в Сестрорецке. Зону испытаний ограничат улицами Инструментальщиков, Транспортной, Ново-Гагаринской, Токарева и Дубковским шоссе.

При ЧП местных жителей просят звонить по данным телефонам: 434-00-16, 8 (911) 126-36-06.

В начале августа теплоэнергетики завершили ремонт теплосети на Гражданском проспекте на три часа раньше срока.

Фото: Piter.tv

Теги: петербургтеплоэнерго, теплосети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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