Теплоэнергетики завершили ремонт теплосети на Гражданском проспекте на три часа раньше срока

Прорыв трубы не повлиял на горячее водоснабжение в домах.

Поздним вечером 5-го августа теплоэнергетики устранили дефект на теплосети на Гражданском проспекте, 18. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".

В 19 часов специалисты получили сообщение о прорыве трубы. Аварийная бригада прибыла на место через полчаса. Вместо отведенных по нормативу 5,5 часов на ремонт трубы понадобилось 2,5 часа.

У местных жителей не отключали горячую воду, так как она подавалась по обратному трубопроводу.

Сейчас теплоэнергетические компании проводят испытания теплосетей в Петербурге. Сегодня, 6 августа, "ТЭК СПб" проведет их во Фрузенском районе. Температура воды не превышает 40 градусов. При проседании грунта и выходе воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"