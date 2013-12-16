Теплоэнергетики завершили ремонт теплосети на Гражданском проспекте на три часа раньше срока

Поздним вечером 5-го августа теплоэнергетики устранили дефект на теплосети на Гражданском проспекте, 18. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".
В 19 часов специалисты получили сообщение о прорыве трубы. Аварийная бригада прибыла на место через полчаса. Вместо отведенных по нормативу 5,5 часов на ремонт трубы понадобилось 2,5 часа.
У местных жителей не отключали горячую воду, так как она подавалась по обратному трубопроводу.
Сейчас теплоэнергетические компании проводят испытания теплосетей в Петербурге. Сегодня, 6 августа, "ТЭК СПб" проведет их во Фрузенском районе. Температура воды не превышает 40 градусов. При проседании грунта и выходе воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.
Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"
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