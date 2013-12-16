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Теплоэнергетики завершили ремонт теплосети на Гражданском проспекте на три часа раньше срока
Сегодня, 8:55
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Теплоэнергетики завершили ремонт теплосети на Гражданском проспекте на три часа раньше срока

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Прорыв трубы не повлиял на горячее водоснабжение в домах.

Поздним вечером 5-го августа теплоэнергетики устранили дефект на теплосети на Гражданском проспекте, 18. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".

В 19 часов специалисты получили сообщение о прорыве трубы. Аварийная бригада прибыла на место через полчаса. Вместо отведенных по нормативу 5,5 часов на ремонт трубы понадобилось 2,5 часа. 

У местных жителей не отключали горячую воду, так как она подавалась по обратному трубопроводу. 

Сейчас теплоэнергетические компании проводят испытания теплосетей в Петербурге. Сегодня, 6 августа, "ТЭК СПб" проведет их во Фрузенском районе. Температура воды не превышает 40 градусов. При проседании грунта и выходе воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку. 

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: горячая вода, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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