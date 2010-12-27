На "красной линии" петербургского метро починили неисправные светофоры

Сегодня днем, 29 апреля. из-за проблем с техникой поезда ходили по 1-й линии с серьезными задержками.

Руководство петербургской подземки подтвердило факт сбоев в работе техники на "красной ветке" днем 29 апреля. "Фонтанка" со ссылкой на "Петербургский метрополитен" сообщила, что, по официальной версии, на самой популярной и загруженной линии сломалась система светофоров. В ведомстве уточнили, что не работали светофоры на участке между станциями "Девяткино" и "Площадь Ленина". Однако к 15 часам дня проблема решена, сейчас составы следуют по сабвею без каких-либо проблем.

Отметим, что первые сообщения о странном поведении поездов "красной ветки" появились в соцсетях утром 29 апреля. Очевидцы писали, что в некоторых случаях составы задерживаются на 15 минут. Люди жаловались, что опаздывают на важные встречи, кто-то переживал, что не успеет приехать на поезд, Ведь именно на "красной ветке" расположены три крупных городских вокзала.

К счастью, персонал метрополитена смог решить проблему, Во второй половине дня в соцсетях перестали появляться жалобы на качество работы городской подземки.

Фото: Piter.TV