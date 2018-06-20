В Филармонии имени Шостаковича исполнят саундтреки из голливудских блокбастеров

Петербуржцы услышат музыку из "Звездных войн" в исполнении местного коллектива.

В Большом зале петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича оркестр исполнит музыку из известных голливудских блокбастеров. Зрители услышат саундтреки, которые покорили мир. Среди таких композиций музыка из "Индианы Джонса", "Джеймсе Бонде", "Списка Шиндлера", "Пиратов Карибского моря". По мнению многих композиторов, данные произведения можно считать современной классикой нашего времени.

В репертуаре оркестра прозвучат работы Джона Уильямса, Генри Манчини, Эннио Морриконе, Джеймса Хорнера. Мероприятие запланировано на 29 апреля в 20 часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургской филармонии расскажут о влиянии музыки на работу мозга.

Фото: Pixabay.com