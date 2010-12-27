С улицы Ефимова госпитализировали 12-летнего избитого школьника

В Адмиралтейском районе Петербурга на улице обнаружили 12-летнего избитого мальчика с гематомами.

Утром 4 декабря в детскую больницу психиатрии поступил 12-летний школьник, у которого врачи зафиксировали множественные синяки и ушибы. Доктора сразу же сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Выяснилось, что ребенка забрали у улицы Ефимова. До приезда кареты скорой помощи ему не давал покинуть место неизвестный петербуржец.

В настоящее время у пациента выявлены гематомы на левом бедре, ссадины на левом предплечье, около локтя, груди и пояснице. Давность получения травм установить не удалось. Ребенок помещен во второй стационар. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники полиции изучают обстоятельства дела, при которых мальчик получил физические повреждения.