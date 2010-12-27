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С улицы Ефимова госпитализировали 12-летнего избитого школьника
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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С улицы Ефимова госпитализировали 12-летнего избитого школьника

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В Адмиралтейском районе Петербурга на улице обнаружили 12-летнего избитого мальчика с гематомами.

Утром 4 декабря в детскую больницу психиатрии поступил 12-летний школьник, у которого врачи зафиксировали множественные синяки и ушибы. Доктора сразу же сообщили об инциденте в правоохранительные органы. 
 
Выяснилось, что ребенка забрали у улицы Ефимова. До приезда кареты скорой помощи ему не давал покинуть место неизвестный петербуржец.
 
В настоящее время у пациента выявлены гематомы на левом бедре, ссадины на левом предплечье, около локтя, груди и пояснице. Давность получения травм установить не удалось. Ребенок помещен во второй стационар. Его состояние оценивается как удовлетворительное. 
 
Сотрудники полиции изучают обстоятельства дела, при которых мальчик получил физические повреждения.
Теги: адмиралтейский район , больница , госпитализация , улица ефимова
Категории: Происшествия Новости СПб

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