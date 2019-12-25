В Петербурге женщина с тремя фамилиями вынесла из кассы магазина миллион рублей

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта, в пятницу, в полицию с заявлением обратился мужчина.
Он заявил, что около двух недель в фирму на Глухоозерском ш. д. 9, в павильон по торговле автошинами и дисками устроилась женщина.
Используя своё служебное положение и доступ к кассе, она украла 1 302 686 рублей и скрылась с места происшествия.
Известно, что в ходе расследования следователи обнаружили, что по документам у неё три разных фамилии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали юриста, укравшего у бизнесмена 15 миллионов рублей.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )