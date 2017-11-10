В Петербурге железной арматурой избили менеджера "Газпрома"

Мужчину подстерегли у парадной, а затем избили. Пострадавший находится в реанимации.

Накануне вечером, 9 ноября, на Богатырском проспекте возле дома был сильно избит менеджер среднего звена ПАО "Газпром".

53-летнего мужчину около половины восьмого вечера подкараулили у подъезда двое неизвестных, а затем напали на него. Сотрудника "Газпрома" избили кусками железной арматуры и нанесли серьезные травмы и увечья. Мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами в больницу и находится в реанимации. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы конечностей.

Пострадавший занимал пост начальника отдела проектного управления ПАО "Газпром". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Видео: Piter.TV