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В Петербурге появится возможность арендовать здания-памятники за 1 рубль за метр
Сегодня, 11:03
0
Shdaria
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В Петербурге появится возможность арендовать здания-памятники за 1 рубль за метр

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В Петербурге рассмотрят законопроект, который поможет восстановить памятники архитектуры.

В Санкт-Петербурге Комитет имущественных отношений направит в ЗакС проект закона, в котором описана возможность сдачи зданий-памятников в аренду, при этом по льготной ставке.

В законопроекте указано, что арендатор здания-памятника, который выиграет торги, имеет возможность получить объект на семь лет по установленной на торгах ставке. Далее он согласует и осуществит реставрацию здания, после чего получит льготную ставку - 1 рубль за один квадратный метр на следующие 42 года.

Предполагается, что в случае одобрения депутатами инициатива станет стимулом для того, чтобы бы в памятники архитектуры делали вклад чаще.

Теги: аренда за 1 рубль , законопроект закс , инвестиции в архитектуру , новости петербург , новости спб , памятник спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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