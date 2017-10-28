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В Петербурге за рубль могут получить землю промышленные инвесторы
Сегодня, 19:11
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В Петербурге за рубль могут получить землю промышленные инвесторы

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Документы принимают в бумажном виде по адресу комитета на Новгородской улице, 20.

Во вторник, 13 сентября, начался прием заявок на землю по льготной ставке — по рублю за квадратный метр. Об этом рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Принять участие могут инвесторы из Петербурга, которые специализируются на обрабатывающем производстве и готовые вложить в свой проект не менее 350 млн рублей. На городской земле они смогут построить высокотехнологичные производства. При этом символическая цена будет действовать только на период строительства.

Документы принимают в бумажном виде по адресу комитета на Новгородской улице, 20.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аренда за 1 рубль, промышленные инвесторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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