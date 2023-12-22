Смольный в 2025 году приватизирует четыре объекта культурного наследия

Их не приобрели по программе "Аренда за 1 рубль".

Смольный включит в программу приватизации четыре деревянных дома-памятника. Их не приобрели по программе "Аренда за 1 рубль", передает "Фонтанка" 24 мая, ссылаясь на проект, опубликованный на сайте городского правительства.

Начальная стоимость приватизации составит аналогичную сумму. В Ломоносове на Еленинской улице продают "Дом купца Волкова". Здание построили в конце XIX – начале XX веков, сейчас оно не эксплуатируется и находится в полуразрушенном состоянии.

В Петергофе на Собственном проспекте на торги выставят два здания. Первый из них – усадьба архитектора Е. Гана. Дом возведен в 1850-е годы. Второе здание – усадьба А. В. Львовой, построенная также в 1850-е годы.

В Красном Селе в переулке Щуппа продадут здание "Служба", которое входит в ансамбль "бывшего военного госпиталя с территорией, зелеными насаждениями, бассейном и остатками шлюза".

Ранее мы рассказывали о том, что дом Брюллова отреставрируют по программе "Рубль за метр".

Фото: Piter.TV