Дом Брюллова отреставрируют по программе "Рубль за метр"

Нежилое здание на Кадетской линии В. О. приведут в порядок для современного использования.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на реставрацию объекта культурного наследия "Дом Брюллова". Работу пройдут в рамках программы "Рубль за метр". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Нежилое здание на Кадетской линии В. О. приведут в порядок для современного использования. Специалисты отреставрируют оба фасада здания – с Кадетской линии и Тучкова переулка. В 2022 году дом Брюллова включили в программу "Рубль за метр". Арендатор должен провести работы в течение семи лет.

Известно, что здание было возведено в 1784 году. Каменный дом построили в стиле строгого классицизма. В 1845 году его владельцем стал Александр Брюллов, он перестроил здание. Со стороны Тучкова переулка было построено еще два этажа, здесь располагались квартиры под сдачу. В дворовых флигелях находились конюшни, каретный и дровяной сараи. Во дворе дома создали фонтан и установили статую Аполлона-Мусагета.

Ранее мы писали, что фасад Дома просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года отреставрируют.

Фото: citywalls