В Ленобласти продолжается консервация храма и монастыря

Речь идёт о Тихвинском храме в Колчаново и настоятельском корпусе в Никольском монастыре Старой Ладоги.

В Ленобласти проходят работы по реставрации двух объектов в рамках федеральной программы. Речь идёт о Тихвинском храме в Колчаново и настоятельском корпусе в Никольском монастыре Старой Ладоги. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

На первом объекте уже установлены внешние леса, работы внутри продолжаются. Специалисты занимаются подготовкой конструкций под кровлю.

Работы также проводятся в настоятельском корпусе Никольского монастыря Старой Ладоги: специалисты укрепили несущие конструкции, разобрали аварийные перекрытия и в настоящее время вывозят строительный мусор. Оба объекта намерены подготовить к февралю.

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Фото: Владимир Цой