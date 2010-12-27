В Петербурге здание оптического института имени Вавилова стало памятником регионального значения

Здание никогда не перестраивалось и сохранило оригинальную отделку интерьеров.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил главное здание государственного оптического института имени С.И. Вавилова в государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Здание находится на Кадетской линии, дом 5, корпус 2, литера В. В 2018 году за счет городского бюджета в нем провели историко-культурную экспертизу.

Дом построили по проекту ленинградского архитектора Сергея Евдокимова. Снаружи он выполнен в советской неоклассики, а внутри богато украшен лепными композициями, живописью, облицовками, колоннами и пилястрами.

История самого института связана с именами Вавилова, Рождественского, Гребенщикова, Лебедева.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию или брошюру.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга