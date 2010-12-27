В Петербурге 5 сентября торжественно откроют монумент "Поребрик и бордюр"

В Петербурге состоится открытие монумента, посвященное 100-летию Московского района.

5 сентября в Санкт-Петербурге на Бассейной улице в 13.00 состоится торжественное открытие композиции "Поребрик и бордюр".

Декоративная композиция изображает "Московский бордюр" и "Петербургский поребрик", которые соединены между собой. Кроме того, "добрым" делают монумент "смайлики", которые забавно улыбаются. Композицию установили к празднованию 100-летия Московского района Санкт-Петербурга.

На церемонии открытия будут автор композиции Вячеслав Бухаев, представители Смольного и администрации Московского района.

Фото: gov.spb.ru