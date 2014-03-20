В Петербурге завершился фестиваль-конкурс "Путем Героя – к заветной мечте!"

Участие приняли 479 ребят из 65 образовательных учреждений, домов молодежи, клубов и общественных объединений города.

В понедельник, 13 декабря, в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщили, что в Петербурге подошел к финалу фестиваль-конкурс "Путем Героя – к заветной мечте!". Участие приняли 479 ребят из 65 образовательных учреждений, домов молодежи, клубов и общественных объединений города.

Творческие работы участников, представленные в 7 номинациях, охватывали разные жанры искусства. Победителей наградил Герой России, генерал-майор Геннадий Дмитриевич Фоменко.

Победители конкурса, ребята из юнармейского отряда "Красная Гвардия", представили документальный фильм о маршале артиллерии Николае Николаевиче Воронове, которому также посвящен музей в школе №143 Красногвардейского района.

Призовые места заняли 88 участников. Больше всего наград традиционно собрали суворовцы.

Фото: скриншот видеозаписи "Путем Героя – к заветной мечте!" / Вконтакте