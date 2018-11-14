В Петербурге завершился "Кубок памяти Алексея Степанова"

"Кубок памяти Алексея Степанова" состоит из двух турниров: для взрослых команд и для команд детей-сирот и воспитанников детских-домов.

В Петербурге прошел традиционный турнир по мини-футболу — "Кубок памяти Алексея Степанова". Кубок состоит из двух турниров: для взрослых команд и для команд детей-сирот и воспитанников детских-домов. В рамках турнира проходят встречи с петербургскими спортсменами и мастер-классы от ведущих игроков. Среди почетных гостей турнира оказался нападающий "Газпром-Югра" Иван Сигнев.

В турнире для детей-сирот приняли участие 16 команд. Это подростки в возрасте 16-17 лет. Победителей и призеров турнира наградили в торжественной обстановке. Первое место в турнирной таблице заняла команда "Центр для детей-сирот Калининского района (02/03)". Целями турнира организаторы называют популяризацию спорта, укрепление здоровья и профилактика вредных привычек детей.

Фото и видео: Piter.tv