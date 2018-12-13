В Петербурге стартует международный турнир по мини-футболу для детей-сирот

На поле выйдут 16 команд из Петербурга и Ленобласти, а также делегации из Луганской и Донецкой народных республик, Молдовы.

В Петербурге 15 мая стартует международный турнир по мини-футболу "День Победы". В нем принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В этом году турнир проходит уже в шестой раз.

На поле выйдут 16 команд из Петербурга и Ленобласти, а также делегации из Луганской и Донецкой республик. Турнир также позволяет ребятам из разных городов найти новых друзей.

Предусмотрена не только спортивная программа. Турнир начнется с возложения цветов на Пискаревском кладбище, так как это мероприятие посвящено Дню Победы. Также ребят будут возить на экскурсии и показывать достопримечательности Петербурга. Алексей Игонин, депутат Законодательного собрания Ленобласти, организатор турнира.

Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 15 мая на "NOVA ARENA". Соревнования пройдут на 2 площадках: "NOVA ARENA" и ФОК Калининского района. Команда-победитель получит большой кубок, призы и форму с именными логотипами. Итоги турнира подведут в эту субботу, 18 мая.

Видео: Piter.TV