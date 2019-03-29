В Петербурге завершился 140-й выпуск лейтенантов Военного института физической культуры

Те, кто окончил вуз с золотой медалью, совместно с гостями и командованием института совершили Полуденный выстрел.

В Петербурге состоялся 140-й выпуск лейтенантов Военного института физической культуры. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на Соборной площади Петропавловской крепости 120 лейтенантов получили дипломы и знаки о высшем образовании.

Идея служения Родине, верности Отечеству – основа культуры северной столицы, где вам выпала честь учиться. <...> Дорогие выпускники, перед вами стоят важные и интересные задачи, я уверен, что вы с честью выполните их. Юнус-Бек Евкуров, заместитель Министра обороны РФ

Также Юнус-Бек Евкуров заявил, что в Петербурге "бережно хранят традиции воспитания будущих офицеров". Город на Неве – крупнейший военно-образовательный центр страны.

Выпускники прошли ритуал прощания с боевым знаменем института, перед которым 5 лет назад они принимали присягу. После этого состоялась церемония возложения цветов к могиле основателя Петербурга Петра I в Петропавловском соборе. Те, кто окончил вуз с золотой медалью, совместно с гостями и командованием института совершили Полуденный выстрел.

Ранее мы рассказывали о том, что итоговую аттестацию в 2024 году сдадут более 80 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ