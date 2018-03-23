К приезду Шойгу петербургские курсанты укладывают асфальт на снег

В Петергофре курсанты готовятся к приезду Шойгу: они укладывают новый асфальт на мартовский снег.

В Петергофе сотрудники Военного института железнодорожных войск и военных сообщений получили задание экстренно уложить асфальт на дороге. Службы не смутил тот факт, что на улице толстым слоем лежит снег. Они кладут новое покрытие прямо на него. Об инциденте сообщил наш мобильный корреспондент.

По данным очевидца, работы идут по улице Суворовской, на территории института. По имеющимся данным, в следующий понедельник заведение собирается посетить глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. К его приезду курсантов заставили заниматься “наведением красоты”.

Видео: Piter.tv

