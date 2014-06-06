В Петербурге завершили строительство Среднерогатской улицы

Движение по трассе уже запустили.

В Московском районе завершили строительство Среднерогатской улицы от Дунайского проспекта до Южного полукольца Октябрьской железной дороги. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

До 30 мая на объекте велось строительство второго внутриквартального проезда вдоль железной дороги от Среднерогатской улицы до Пулковского шоссе. Движение по первому проезду открыли еще в октябре 2020-го года.

На Среднерогатской сделали велодорожку протяженностью 2 км, пять остановочных павильонов. Общая протяженность новой четырехполосной магистрали составила 1,45 км, а двух внутриквартальных проездов — 1,93 км.

Стоимость работ составила 719,8 млн рублей.

Фото: gov.spb.ru