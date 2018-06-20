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В Петербурге завершилась третья неделя весенней уборки
Сегодня, 8:00
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lesjasap

В Петербурге завершилась третья неделя весенней уборки

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Чиновники начали последнюю неделю очистки города в рамках весеннего месячника по благоустройству.

В Петербурге завершилась третья неделя в рамках весеннего месячника по уборке. В пятницу местные жители вышла на общегородское мероприятие по очистке улиц и дворов от зимних загрязнений и мусора. Они помогли коммунальным и дорожным службам привести территорию в порядок. По данным Смольного, в событии приняло участие более 248 тысяч человек.

Отметим, что осталась заключительная неделя весеннего месячника по благоустройству. В усиленном режиме работают все ответственные ведомства и службы.

Фото: Piter.tv

 

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Теги: весенний месячник по уборке, уборка города
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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